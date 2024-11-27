守護長輩暗夜行路 屏縣府訂製千件人車兩用反光背心

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）提升高齡長者步行或騎乘電動代步車用路安全性，屏東縣政府訂製1000件人車兩用反光背心，今天由縣長周春米贈予屏東市北興社區長輩，讓長輩直呼非常感動。

周春米今天出席「贈送反光背心保高齡者平安」活動並表示，近年來許多長輩在夜間行走或騎乘電動代步車時，容易因能見度不足而發生意外。

根據統計，今年屏東縣發生行人交通事故中，高齡長者占比最高，為保障長輩夜間用路安全，訂製1000件人車兩用反光背心給使用電動代步車長輩，未來也將由社會處於各站社區關懷據點發送給有使用電動代步車長輩，盼能降低高齡者交通事故風險。

周春米指出，人車兩用反光背心不僅可穿在身上，也可穿在電動代步車椅背上，不僅增加可辨識度，長輩也更容易被後方車輛駕駛辨識，進而保護長者安全；也提醒長輩不要隨意穿越馬路、騎車必須具備駕照、經過無號誌路口更要停看聽再通過等交通安全觀念，盼透過宣導幫助長輩養成良好交通安全習慣。

北興社區理事長周權裕說，反光背心穿戴於身上或是代步車上不僅能提高顯見度，現場阿公、阿嬤們收到這份禮物，直呼非常感動。

縣府交通旅遊處提及，除贈送反光背心外，也邀請路老師至現場宣導道路安全知識，宣講過程中以寓教於樂方式讓長輩認識常見用路風險，充實阿公、阿嬤最新交通規定及安全用路觀念。（編輯：陳仁華）1131127