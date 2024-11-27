屏東打造20公頃萬丹森林公園 114年8月可都市森呼吸

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）順應世界綠色潮流，並降低熱島效應，屏東縣政府於萬丹台糖苗圃打造森林公園，面積達20公頃，完成後民眾不用前往山林就可在都市享受森林芬多精，預計明年8月開放。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，萬丹公園旁的台糖種苗園區面積達20公頃，育有喬木上萬株，綠樹蓊鬱，搭配周遭廣闊農田景觀，置身於內備感心曠神怡，清晨及傍晚時分在園區內散步運動者眾多，因苗圃園區為台糖公司所有，已與台糖達成協議，攜手合作打造園區多元利用。

屏縣府工務處表示，未來整體空間保有周遭苗圃，於中央區域設置紅豆意象廣場，核心空間提供鄉民活動使用，可舉辦市集、展演等活動；後方草坡區可作為觀眾區或平時休閒區域，整體地形微調另一側形成下沉草皮廣場，創造豐富地形景觀，並順應近來極端氣候造成瞬間強降雨，可收集區域表面水。

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工務處提及，園區整體步道以中央軸線道路設置5公尺寬步道，可以直接性連通到基地周邊，並且透過2.5公尺寬度的碎石步道鋪面，形成完整運動健走系統，不破壞原有大喬木、小樹苗生長空間，透過生態工法以碎石方式設置林下散步道，透過不同配置及視覺感，體驗原有樹林下散步空間。

另外，園區內以各種型態地景、鋪面，營造出自然原始樹林氛圍，並設有體健專區供銀髮族群鍛鍊筋骨，期許創造萬丹最大休憩園區，打造綠意盎然森林公園，預計於明年8月完工。（編輯：陳仁華）1131127