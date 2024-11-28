新北五股6號越堤新增引道 優化路線避免車禍

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市五股區6號越堤道，尖峰時段車輛動線交織頻繁，常發生塞車與車禍。水利局表示，耗資新台幣4900萬元增設引道，今天啟用，將優化車行動線，降低車輛車禍機率。

市長侯友宜今天出席五股6號越堤道增設引道啟用典禮，以簡化車流動線，減少交通事故。新增引道於中午12時開放通車。

水利局長宋德仁簡報表示，6號越堤道是三重區、蘆洲區及五股區重要交通要道。共7個車道交匯於此，有6處行車動線交織複雜，上、下班尖峰時車流量大，回堵嚴重，常發生車禍。

水利局說，經交通量調查，分析越堤道使用情形，會同交通單位專業評估與研議，經多次水理分析，最終採增設引道方式，優化行車動線，讓行車順暢，又不影響防洪需求。

水利局說，改善工程總經費4900萬元，包含增設引道及人行步道、施作擋土牆及8組號誌燈，歷經1年工期。

水利局說，今天啟用後，從堤外進入三重區、蘆洲區車輛，導引至新建引道，新、舊越堤道行車動線為單向進出。並配合封閉疏洪八路引道，大幅簡化車輛動線，解決車輛交織問題，盼減少車禍。

侯友宜說，越堤新引道工程兼顧防洪疏濬安全，與民眾交通需求，感謝施工團隊及五股居民的支持，讓五股區前往蘆洲區、新北產業園區，多了便利的道路。（編輯：李錫璋）1131128