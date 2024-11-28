台南龍崎擁珍貴生態 社區辦餐桌市集推友善耕作

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市龍崎區擁有珍貴生態資源，台南社區大學長期進行穿山甲等生態調查，當地居民也發展友善耕作模式，龍興社區將於12月7日舉辦農村餐桌市集，分享農村文化與生態價值。

龍興社區發展協會與龍崎區公所、農會及台南、南關兩所社區大學合作，將於12月7日在龍崎牛埔水保園區停車場周邊舉辦「龍崎牛埔里山社區農村餐桌市集」，今天舉行活動宣傳記者會。

龍興社區發展協會理事長余文生表示，龍興社區結合龍崎區牛埔、龍船、大坪及石𥕢等4里，是充滿農村韻味社區，居民多在家戶後院小塊田地進行複合性蔬果種植，不僅滿足自家所需，還可與鄰里交換收成。

余文生指出，這裡耕作模式相對友善，例如以竹葉覆蓋農田取代除草劑，抑制雜草的同時，讓土地更健康、自然環境更和諧，從白鼻心偷食木瓜到穿山甲挖掘田埂，每一個細節都展現出人與自然共生美好。

龍興社區發展協會總幹事陳靜儀表示，活動當天邀請在地農人、手藝匠人及社大師生，展示在地特色餐桌料理、竹編藝術及生態特色，並透過在地蔬果、熟食、竹編與生態故事分享，帶民眾深入了解這片土地環境多樣性，以及背後農村文化與生態價值。

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台南社大學會理事長黃煥彰說，「從農場到餐桌」概念，50年代起由西方社會開始盛行，中心思想是「縮短食材到餐桌的距離」，種植者選自然方法生產，消費者用最環保方式取得。

黃煥彰指出，目前龍崎地質公園正進入經營規劃階段，未來應將周邊「家庭農園」里山經濟併入規劃，讓地質公園可以兼具惡地美景、里山特山，成為台南最有特色景點，希望民眾支持鄉村文化與生態共榮價值。（編輯：李淑華）1131128