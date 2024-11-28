連江縣地方型SBIR 10年累計逾百商品上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣28日電）連江縣政府產業發展處104年起推動地方型SBIR（地方產業創新研發推動計畫），10年來累計補助超過100件商品上市，提升在地中小企業競爭力。

今天為連江縣議會定期大會總質詢最後1天，連江縣產業發展處下午於議會舉辦地方型SBIR成果展示活動，連江縣長王忠銘、議長張永江及多位議員、縣府局處首長，趁質詢空檔到場參觀試吃，和樂氣氛與議場內的劍拔弩張大相逕庭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

連江縣產業發展處透過訊息回覆中央社記者指出，固定於連江縣議會定期大會總質詢期間，於議會展示歷年獲補助的研發成果，包括導入原生藥用植物、在地生產酒類、文化創意、食品加工等，而SBIR計畫今年邁入第10年，已輔導超過100件商品，金銀花喉糖等更在日本上架銷售。

王忠銘接受中央社記者訪問強調，SBIR鼓勵有意研發地區特色商品的鄉親，更與可樂果、老楊方塊酥等知名食品品牌合作。經專家輔導上市的產品皆具在地特色，並拓展至網購等虛擬通路。馬祖伴手禮種類豐富，遊客到訪時可先四處走走看看，再挑選SBIR商品，必定滿載而歸。

國民黨籍連江縣議會副議長林明揚則告訴中央社記者，馬祖今年總算再度迎來陸客開放，但觀光客多反映「沒東西可買」，認為並非SBIR商品缺乏競爭力，而是銷售通路太過分散，縣內沒有能夠一站購足的展售空間，縣府在輔導業者與協助推廣上仍需努力。（編輯：李淑華）1131128