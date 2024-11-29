發展太空產業 周春米：投資屏東「正對時」

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）推動台灣太空科技發展，屏東縣政府與國科會南部科學園區管理局，今天舉辦交流論壇，屏東縣長周春米表示，屏東科學園區發展主軸之一就是太空產業，現在投資屏東「正對時」。

「南台灣太空新紀元：低軌衛星通訊應用與火箭產業發展交流論壇」，今天下午在縣府勞動暨青年發展處舉辦。

屏東縣長周春米出席並表示，今年3月率團前往美國參訪全球最大的太空衛星年度大展Satellite 2024，屏東科學園區也是台灣首座以先進太空領域為產業主軸的科學園區，縣府爭取讓國家發射場域落腳屏東，同時星宇移動太空科技股份有限公司也核准進駐屏東科學園區。未來配合中央政策規劃，打造園區成為衛星及火箭零組件製造基地，帶動在地精密機械產業技術升級，吸引供應鏈廠商進駐。

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「投資屏東正對時。」周春米說，屏東擁有發展太空產業的優越地理條件和資源，屏東科學園區已核准5家廠商投資，累計投資金額達新台幣103.32億元，引進產業類別涵蓋智慧農醫、綠色材料、太空科技等多元領域，且做為人才培育的屏東實驗高級中學也已動土，預計民國116年完工，藉由與產學界專家共同探討南台灣太空產業發展機會，強化屏東在全球太空產業鏈中的競爭力，加速邁向太空時代。

城鄉發展處表示，今天交流活動由國科會南科管理局及縣府團隊介紹投資環境，並邀請產官學界分享，讓與會者了解目前政策發展方向。（編輯：謝雅竹）1131129