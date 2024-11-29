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金門發現死亡窄脊露脊鼠海豚 腐爛嚴重就地掩埋

2024/11/29 21:33（11/29 21:41 更新）
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海巡署金馬澎分署第9岸巡隊29日在金沙鎮寒舍花據點巡查時發現一隻鯨豚屍體，經專家判斷為窄脊露脊鼠海豚。由於屍體腐爛程度太高，解剖也難以調查死因，因此直接就地掩埋，並採樣以建立鯨豚資料。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年11月29日
海巡署金馬澎分署第9岸巡隊29日在金沙鎮寒舍花據點巡查時發現一隻鯨豚屍體，經專家判斷為窄脊露脊鼠海豚。由於屍體腐爛程度太高，解剖也難以調查死因，因此直接就地掩埋，並採樣以建立鯨豚資料。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年11月29日
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（中央社記者吳玟嶸金門29日電）金門縣金沙鎮寒舍花據點今天發現1隻「窄脊露脊鼠海豚」屍體，岸巡通知相關單位處理並就地掩埋。金門野保協會說，屍體腐爛嚴重難以調查死因，呼籲民眾發現鯨豚屍體撥打118通報處理。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天於金沙鎮寒舍花據點例行巡查時，約在下午4時20分發現1隻鯨豚屍體，並通報金門縣水產試驗所、野生動物救援暨保育協會等單位，協助確認鯨豚屍體狀況。

金門野保協會接受中央社記者採訪表示，這隻鯨豚是窄脊露脊鼠海豚，長度0.9公尺，因屍體腐爛程度太高，即使解剖也難以調查死因，因此就地掩埋，並進行採樣以建立鯨豚資料。

協會表示，金門周邊是窄脊露脊鼠海豚與寬脊露脊鼠海豚活動範圍，所以偶見死亡擱淺，這是今年第9起鼠海豚死亡案例，整體來說死亡數量較往年為少；此外，今年還有發現1例海龜死亡，中華白海豚則沒有發現屍體案例。

協會呼籲，如民眾有發現鯨豚、海龜等生物擱淺或死亡，請撥打118救援專線處理。（編輯：謝雅竹）1131129

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