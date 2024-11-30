屏東青年首創市集帶入護理之家 長輩感受外界活力

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東已邁入超高齡社會，屏東在地青年用創新理念響應地方長照需求，首創將市集引進護理之家，並取名為解憂市集，讓長輩也能感受外界的活絡與精彩。

市集不僅有遊戲活動，吃喝玩樂均有，超過20個攤位，不僅讓機構內長輩可以娛樂輕鬆，外面的民眾也可以共襄盛舉。

屏東縣長照處長陳桂敏出席活動表示，屏東縣65歲以上長輩已經有16萬4000人、占比20.7%，屏東是座長壽城市，去年開始要推無圍籬社區共融照顧模式，長輩不用整天關在屋內，可以跟在家裡一樣，三不五時就可到走到戶外活動、串門子，這次將市集帶入機構內，是全台首創，讓長輩可以互動。

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活動發起人温暖分享，這場市集是屏東青年自發舉辦，大部分長照單位為了安全與隱私考量，多採封閉或半封閉狀態，雖然單位會安排課程，但與外界人群的接觸仍不多，這次把市集活動搬到護理之家，就是希望照顧者不需大費周章將長輩帶出門，就近就能逛市集，感受外界的溫度與活力，也取名為解憂市集。

住在附近的郭姓民眾告訴中央社記者，平常經過機構時經常大門關閉，這次把市集帶到機構的活動相當新鮮，旁邊的住戶也可與長輩多交流互動。（編輯：李亨山）1131130