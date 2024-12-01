桃園市鎖定海砂屋及震損推計畫 盼解決安全隱憂

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市住宅發展處今天表示，8月成立都市更新專案辦公室並發布「防災都更專案計畫」及「受理民間申請公辦都更專案計畫」，11月鎖定海砂屋及震損社區舉辦說明會，盼解決安全隱憂。

桃園市政府住宅發展處表示，「防災都更專案計畫」讓符合條件社區可採用基準容積2倍或原容積1.5倍重建。為解決老舊社區重建條件不佳及整合過程信任度不足問題，推出「受理民間申請公辦都更專案計畫」，只要過半所有權人同意就可向住宅處申請，市府會協助提出建築量體、財務試算，若獲得75%住戶認可，市府將協助模擬選配、進行招商尋求投資人。

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住宅處長邱英哲指出，都市更新專案辦公室8月成立後，團隊主動出擊尋找防災都更的案源，利用週末到桃園、中壢和龜山等地舉辦社區說明會，11月份已到海砂屋、震損社區進行6場都更說明會，希望以防災都更方式增加重建的容積，解決民眾對於重建容積率的疑慮，透過公部門力量加速重建，解決舊市區寙陋街廓、危險建物的安全隱憂。

邱英哲說，像是101年判認為海砂屋的桃園區正光花園新城，遲遲沒有進一步的重建規劃，現在結合「防災都更專案」不僅可增加重建容積，目前也已有過半住戶同意轉軌為公辦都更，突破社區12年來的整合困境；另外中壢火車站對面的財神大樓也正在自主更新中，防災都更增加容積的誘因也提升研商速度。（編輯：張銘坤）1131201