台中清水區倒塌大樓初判有海砂屋狀況 部分住戶暫住旅館安置

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市清水區1處住宅今天凌晨5、6樓突然倒塌，幸未造成人員受困受傷。台中市府今天表示，初步研判有海砂屋的狀況，後續將由相關單位判定，再決定是否搬遷與拆除。

台中市都市發展局長李正偉今天接受媒體聯訪時表示，經查事發建築民國66年，1至4樓有取得使用執照，目前初判有海砂屋的狀況，但此建築非列管海砂屋，是否為海砂屋還需要取樣調查。

李正偉提到，經初步判定是危險建物，已倒塌的2層樓不能居住，低樓層部分是否受影響，待建築師公會與結構技師判定後，再決定是否遷離與拆除，並做後續安置。

台中市結構工程技師公會常務理事林明勝說，建築5、6樓有明顯海砂屋的症狀，鋼筋都外露且水泥剝落，代表當中的鋼筋已鏽蝕膨脹，造成樓板支撐力不足崩塌。

台中市建築師公會理事長虞承宗則提到，建築物因沒有適當管理與維護，表面水泥未保護直接受到海風吹拂造成受損，建議直接都更。

清水區西寧里長王慶源告訴中央社記者，此建築民國60多年間，由地主與建商合建，建商因資金問題倒閉，經打官司處理後，地主自行接手整理1至4樓出租，5、6樓未整理，當初鋼筋就部分裸露，倒塌前低樓層有10戶26人居住，事發後都已安置。

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台中市府今天透過文字稿表示，目前有住戶26人暫住旅館安置，社會局將持續關懷，協助安排依親或租屋。若10天旅館安置結束後仍有居住需求，將請區公所評估開設臨時避難收容處所，以照顧受災住戶。

台中市清水區中興街1處大樓今天凌晨近2時，5、6樓坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內住戶，警方已封鎖現場與周邊道路調查釐清。（編輯：郭諭儒）1140322