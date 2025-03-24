台中清水大樓坍塌 市府促中央檢討爛尾樓修法權責

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中清水區一處近50年大樓，5、6樓22日凌晨塌陷。台中市政府今天建請中央考慮有關「爛尾樓」處理，盡速檢討相關修法，讓各縣市可依規處置。

清水區中興街一棟大樓22日凌晨1時44分，5、6樓疑因年久失修坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內34名住戶，警方已封鎖現場與周邊道路調查釐清。台中市都發局展開塌陷物清除作業，預計3天內完成。

台中市都發局今天發布新聞稿，「爛尾樓」通常指未能按計劃完工或不符合建築法標準的建案，全國各縣市皆有相關情形，多涉及私權糾紛，樣態複雜，缺乏認定標準，市府目前受限中央法令，僅能不准其後續建築許可，並只能由相關所有權人加強公安維護。

都發局指出，考量此為全國性問題，為維護民眾安全，建請中央考慮針對「爛尾樓」處理盡速檢討相關修法，讓各縣市可依規處置，以維公安。

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都發局補充，「爛尾樓」未完整取得建築許可程序，地方政府無法有效要求涉及有私權糾紛或有司法爭訟之「爛尾樓」速補辦法定程序，或要求由誰速改善以維公安，且因財產權為憲法規定所保障，建築法令並無法逾越憲法規定，建請中央能檢討相關法令。

都發局強調，依照建築法規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，若違規可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1140324