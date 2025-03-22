台中清水區住宅坍塌疑因年久失修 疏散34人無人傷[影]

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市清水區1處大樓今天凌晨5、6樓疑因年久失修坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內34名住戶，警方已封鎖現場與周邊道路調查釐清。

台中市消防局凌晨1時44分獲報，清水區中興街1處大樓發生坍塌意外，派遣轄區清水分隊等共計4個單位，出動消防車8輛、消防人員22名前往處理。

消防人員表示，現場為6層樓水泥建築物，其中5樓及6樓（皆無人員居住）坍塌，經疏散住戶共13戶、34人，無人員傷亡。

台中市警局清水分局表示，案發現場的大樓已逾40年以上歷史，大樓興建時疑因資金問題未全數完工，其中5、6樓未設置窗戶類似毛胚屋狀態，1至3樓有部分住戶居住，屋內34人已全數疏散，逐層勘查後確認無人受困受傷。

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警方指出，經消防局初步研判非爆炸事件，因房屋老舊、年久失修導致坍塌，無瓦斯外洩情形。

清水區長蔡慶生及西寧里長王慶源獲報後抵達現場，協助住戶安置事宜，後續由區公所安置於旅社計9戶、25人，自行依親計1戶1人，警方並已封鎖現場與周邊道路調查。（編輯：郭諭儒）1140322