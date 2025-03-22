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台中清水大樓部分倒塌 將清除掉落物再評估處置

2025/3/22 13:29（3/22 16:13 更新）
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台中市清水區中興街1處大樓22日凌晨多個樓層坍塌，經有關單位勘查後初判，建物長期在海風侵襲下，造成部分滲水，導致鋼筋鏽蝕使混凝土剝落。中央社記者蘇木春攝 114年3月22日
台中市清水區中興街1處大樓22日凌晨多個樓層坍塌，經有關單位勘查後初判，建物長期在海風侵襲下，造成部分滲水，導致鋼筋鏽蝕使混凝土剝落。中央社記者蘇木春攝 114年3月22日
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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中清水區中興街1處大樓，今天凌晨多個樓層坍塌，經相關單位勘查後初判，建物在長期海風侵襲下部分滲水，導致鋼筋鏽蝕使混凝土剝落。明天將清除掉落物，再評估後續處置。

台中市都市發展局長李正偉經過與建築師、結構工程技師公會現勘後，今天接受媒體聯訪時表示，目前發現4、5樓塌陷處，確實有鋼筋裸露，與混凝土剝落情形，可能因早期建築物，長期海風侵襲下部分滲水，導致鋼筋鏽蝕使混凝土剝落。

李正偉說，3樓有部分建物經住戶施作防護補強措施，且4樓往5樓有用鐵門封閉，當初的屋主與承租戶，應知情有相關情形。

李正偉指出，4樓樓板受塌陷物影響，載重會比較危險，但經評估應無立即性危險，今天下午1時至3時，會開放住戶返回取物。下午請廠商評估，若可以明天會透過長臂式抓斗，將掉落在4樓的危險掉落物清除，以降低樓板載重，後續再全面安全評估，決定要補強改善還是輔導拆除或都市更新。

至於是否有違建情形，李正偉說明，此建物民國66年取得1至4樓的使用執照，後續將持續清查居住範圍，若有違規使用部分，將依建築法規定，向建商、請造人或建物所有權人開罰，依規定可罰新台幣6萬至30萬元，並通報拆除。

清水區西寧里長王慶源接受媒體聯訪時表示，此建物當時由地主與建商合建，建商因資金問題倒閉，經地主自行修繕後，大部分都是出租使用、產權較為複雜，事發後經疏散34名住戶，有26人已安置在旅舍，但有8人計畫返回原屋居住。

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林姓住戶受訪時仍心有餘悸，她表示，在當地住了30多年，凌晨突然聽到巨響，整棟房子都在搖晃像被炸到一樣，但覺得家中結構還好，並不想搬走。

台中市清水區中興街1處大樓今天凌晨近2時，5、6樓坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內住戶，警方已封鎖現場與周邊道路，待調查釐清。（編輯：郭諭儒）1140322

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台中市清水區中興街1處大樓22日凌晨發生樓層坍塌，警方封鎖現場與周邊道路，待有關單位調查釐清。中央社記者蘇木春攝 114年3月22日
台中市清水區中興街1處大樓22日凌晨發生樓層坍塌，警方封鎖現場與周邊道路，待有關單位調查釐清。中央社記者蘇木春攝 114年3月22日
台中市清水區中興街1處大樓22日凌晨多個樓層坍塌，台中市都市發展局長李正偉（中）受訪表示，將先清4樓的危險掉落物，後續再全面安全評估，決定要補強改善還是輔導拆除或都市更新。中央社記者蘇木春攝 114年3月22日
台中市清水區中興街1處大樓22日凌晨多個樓層坍塌，台中市都市發展局長李正偉（中）受訪表示，將先清4樓的危險掉落物，後續再全面安全評估，決定要補強改善還是輔導拆除或都市更新。中央社記者蘇木春攝 114年3月22日
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