宜蘭線通車百年 蘭陽博物館推鐵道技手攝影展

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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）鐵道宜蘭線於1924年12月1日全線通車，在通車營運滿百年之際，蘭陽博物館推出系列活動，其中展出43幅由鐵道技手前畑彥太郎拍攝的宜蘭鐵道興築時期珍貴照片，供民眾免費欣賞。

宜蘭縣長林姿妙今天在開幕致詞感謝台灣鐵路公司、文化部的支持，在通車營運滿百週年的日子，加碼在蘭陽博物館籌辦宜蘭線鐵道全線通車百年紀念系列活動。

宜蘭縣政府表示，系列活動包含論壇與展覽，論壇規劃4大主題邀請鐵道專家學者演講及發表論文，並邀請日治時期台灣總督府鐵道部長新元鹿之助後人新元久父女來台，見證宜蘭線鐵道通車百年。

縣府指出，展覽的部分則有「2024宜蘭線鐵道全線通車紀念特展」介紹鐵道建設過程，呈現民眾買票回鄉過節、鳴笛過隧道、青春入營專車、美味鐵路便當、貨物運送店等生活記憶，帶領大家穿越時光隧道，品味屬於宜蘭鐵道的美好歲月，展覽現場也設計「大富翁」桌遊形式的「鐵道雙六」，讓民眾在看展的同時，透過趣味遊戲感受宜蘭鐵道路線的獨特魅力。

縣府表示，「宜蘭鐵道百年映像—鐵道技手前畑彥太郎攝影展」則為鐵道技手前畑彥太郎在任職台灣總督府鐵道部，參與宜蘭鐵道興築時期，用鏡頭記錄百年前的興築過程、鐵道車站、沿線風光及人員群像。

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縣府指出，蘭陽博物館去年獲贈前畑彥太郎的159張攝影照片，在歡慶宜蘭線鐵道通車百年之際，展出其中43幅照片別具意義，在雙展共伴加乘下，讓更多民眾透過珍貴影像，一同感受百年前的宜蘭線鐵道。

縣府表示，前畑彥太郎攝影展於遊客大廳展出免門票，展期至明年4月8日，紀念特展地點於蘭陽博物館常設展廳1樓，參觀門票（含常設展）新台幣100元，宜蘭縣民及學生可免費參觀，展期至明年6月17日。（編輯：張銘坤）1131201