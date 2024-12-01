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國家發射場域國科會選址 周春米：屏東九棚準備好了

2024/12/1 16:07
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）國科會今年8月27日公告屏東縣滿州鄉九棚村為國家發射場域其一候選場址，今天舉行公聽會；縣長周春米表示，屏東準備好了，爭取將九棚打造為太空村，結合生態旅遊觀光接軌國際。

國家科學及技術委員會今天在屏東縣滿州鄉九棚旅遊資訊站舉行公聽會，由國科會前瞻及應用科技處長蔡妙慈主持，屏東縣政府由地政處長陳錦屏、城鄉處長陳志宏、縣長室主任王品晴、原民處副處長蔡文進與會，現場逾百名在地鄉親踴躍參與並表達意見，熱切期盼發射場落腳滿州九棚，氣氛熱烈。

「屏東準備好了」，周春米指出，絕對會把握千載難逢機會，與中央單位、地方鄉親持續努力，爭取將九棚打造為太空村，結合生態旅遊與觀光接軌國際。

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公聽會中，陳錦屏代表縣府發言指出，國科會與國家太空中心，務必確保發射場域安全，維護地方生態永續，及提供地方鄉親共榮共好回饋機制。

蔡妙慈表示，國家發射場域是台灣發展太空科技與產業的基礎建設，綜觀國際案例，發射場域屬於較低開發強度，國科會重視與在地既有歷史及人文結合，並與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技特色，推升太空教育、產業觀光、交通建設等各面向最大效益，提供在地就業機會。（編輯：陳仁華）1131201

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