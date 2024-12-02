「高雄GO」再擴甲仙茂林 拓展偏鄉九區拼圖進一步

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）採預約共享幸福巴士「高雄GO」提供偏鄉民眾預約乘車，帶來更便利公共運輸服務。繼美濃等4區，近期甲仙及茂林區試辦上路，距完成偏鄉九區拓展「高雄GO」拼圖更進一步。

依高雄市交通局分析，「高雄GO」服務對象以長輩及學生居多；至於旅次目的以長者就養為主，比例高達7成5。帶來偏鄉地區更便利公共運輸服務，增進長者行的安全及減少年輕人負擔，加入甲仙及茂林區再上路，距離完成偏鄉九區拓展「高雄GO」拼圖將更進一步。

依高雄市交通局運輸監理科數據，目前美濃、杉林、內門及六龜等4區「高雄GO」，上路迄今搭載近15萬6000人次，總計發車5萬1519趟。甲仙、茂林區自11月28、29日起為期2個月試營運，讓偏鄉地區居民日常通勤、通學、就醫及就養更加便利。

交通局今天表示，甲仙、茂林距離市區相對偏遠，人口密度遠低其他地區，高齡人口比例偏高，調查長者就醫及就養交通需求殷切。為降低基本日常所需交通障礙，延續以往經驗推出這項交通服務。

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包括11月中旬在甲仙區辦理1日試乘，發出10車次、46人參與乘車體驗，當地林阿嬤就說「自己可以不用再騎機車載阿孫上學」。為期2個月試營運啟動地點分別在甲仙大橋旁廣場、茂林多功能活動中心，除提供當地民眾試乘外，交通局也說明服務範圍、預約及乘車方式。從現場詢問搭乘情形踴躍，顯示民眾對正式通車營運充滿期待。

交通局說明，有搭乘「高雄GO」需求民眾可就近於熟悉區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點預約乘車需求，或撥免費服務專線0800-660-696及Line官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。更多資訊可至高雄市交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw）或幸福高雄GO（https://www.khgo.net/Meinong/WebPage/PublicWebModule/pagMeinongmotc.aspx）查詢。（編輯：孫承武）1131202