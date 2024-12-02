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霸凌問卷匿名性引質疑 蔣萬安：有設定不收個資

2024/12/2 14:28
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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北2日電）台北市衛生局近期進行職場霸凌問卷調查，但議員陳怡君質疑，這份問卷未提醒登出帳號還詢問聯絡方式，是為了抓內鬼。台北市長蔣萬安說，應是誤會，表單有設定為不收集個資。

民進黨台北市議員陳怡君今天發布新聞稿表示，有衛生局公務員向她陳情，局內近期以google表單進行職場霸凌問卷調查，但沒有提醒員工登出帳號再填寫，所以恐怕會有填答者的個資被得知，甚至被清算。

陳怡君進一步表示，問卷最後一題是「是否願意接受訪問並留下聯絡方式」，不僅讓人擔心若不願具名就無法申訴，更懷疑衛生局調查的目的是抓內鬼。

台北市長蔣萬安今天赴議會接受市政總質詢前被媒體堵訪問及此事，他表示，應該是誤會，因為衛生局有把表單設定成不會收集電子郵件帳號等個資，即便員工填表單時有登入帳號，收問卷的人也不會知道。

台北市衛生局說明，為釐清事實同時保護職場霸凌申訴人，局內正進行匿名職場霸凌問卷調查，問卷一開始便設定為不收集電子郵件帳號、無須登入即可填問卷。

衛生局指出，為讓員工能放心填答，問卷表頭已新增註明「無須登入google帳號」，並加強說明「後台設定不收集電子郵件地址」，所有填答資料都會審慎保密。（編輯：張銘坤）1131202

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