民代建議 標檢局台南分局遷移改建歷史博物館

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（中央社記者張榮祥台南3日電）呈現台南400年歷史意義，民進黨籍立法委員郭國文、林俊憲等民意代表今天建議，台南火車站對面經濟部標準檢驗局台南分局遷移，再改建「台南歷史博物館」。

林俊憲表示，標檢局台南分局是冷衙門卻坐落黃金地段，辦公人員約90人，室內面積約1700坪，若能促成遷移改建台南歷史博物館，將為台南市民帶來一份大禮。

林俊憲強調，台南有百年歷史的古蹟火車站，門面卻是全台最醜，交通又相當混亂，導致遊客一出車站感受到的不是台南歷史文化，而是與汽機車搶道。因此希望車站改建之際，加以融入台南文化氣息，彰顯古都元素。

郭國文指出，台南市立博物館距台南火車站1公里延平郡王祠旁，面積小、形態還是行政中心，不足以呈現台南400年歷史「台南需要一座符合文化古都的博物館」。

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民進黨市議員沈震東表示，南市府今年提出「站前廣場改造願景」計劃，卻只用工程、交通思維進行改造，忽略台南歷史文化面向，從火車站出來後卻沒有任何一座具有台南意象建築物，因此希望藉由博物館來凸顯台南文化風情。

綠營議員蔡筱薇認為，接下來標檢局台南分局將遷入土地可由市府及財政部國產署協助；至於火車站對面的建物，市府納入車站願景計畫，將台南文化歷史融入民眾通勤日常，以及遊客出遊景點，讓民眾一出車站就是認識台南的開始。（編輯：孫承武）1131203