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郭國文陪同弱勢學童野餐 體驗台南5博物館特色

2024/12/1 11:58（12/1 12:11 更新）
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民進黨立法委員郭國文（中）與台南市政府等單位合作，1日安排165名偏鄉弱勢家庭學童到台南山上水道博物館園區野餐，並體驗博物館特色。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月1日
民進黨立法委員郭國文（中）與台南市政府等單位合作，1日安排165名偏鄉弱勢家庭學童到台南山上水道博物館園區野餐，並體驗博物館特色。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）民進黨立法委員郭國文與台南市政府等單位合作，今天安排165名偏鄉弱勢家庭學童到台南山上水道博物館園區野餐，並串連5處博物場館設置行動列車，讓學童體驗各博物館特色。

郭國文致詞表示，服務處每年透過舉辦「Uncle帶隊野餐趣」活動，盼提供偏鄉弱勢家庭學童體驗台南博物館，了解台南風情與歷史。今天與市府教育局、文化局、台南市城市文化交流協會等單位合作，提供南科考古館、樹谷生活科學館、山上花園水道博物館、南瀛天文館及左鎮化石園區共5館串連活動。

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郭國文指出，今天參與165名學童中，主要來自麻豆、官田與大內與佳里地區，現場詢問發現多數沒有造訪過山上花園水道博物館，這麼漂亮的地方，卻有這麼多學生沒來過，舉辦此活動就是希望各區弱勢學童都能體驗美好場館。

他說，今日除了野餐活動，同時安排「驚奇博物館行動列車」，由參與各博物場館設置攤位，讓學童體驗各博物館特色，兼具娛樂與學習性。（編輯：李淑華）1131201

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