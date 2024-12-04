雄工與日本明石高專簽MOU 增專業與國際交流

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄高工與日本兵庫縣國立明石工業高等專門學校上月簽訂合作備忘錄，將拓展專業領域交流與國際視野；明石高專並捐21萬日圓協助颱風山陀兒災後重建，師生將於16、17日回訪高雄。

高雄高工校長高瑞賢上月率隊赴日，至明石工業高等專門學校交流訪問，學務主任李俊毅、組長林香伶與30名學生在11月8至13日赴日，兩校並簽訂合作備忘錄（MOU），將規劃雙方學生進行短期修學交流、學期中交換學生、學生赴日升留學，以及教師互訪交流計畫等。

高雄高工今天發布新聞稿表示，明石高專全校師生與家長更募集「義援金」21萬日圓，明石高專校長土居信數更親頒雄工社團活動組長林香伶為「明石交流大使」。

土居信數在簽約儀式中表示，兩校擁有相同專業學校背景，以及高度信任；高瑞賢則說，很榮幸能跟日本一流的工業高等專門學校簽訂合作備忘錄，期待兩校合作模式能成為高雄市的典範。

雄工參訪團也參訪明石高專建築學科、電機情報工學科、機械工學系等相應學科，並順訪茶道社、國際學生宿舍和當地盛名的「明石祭」等。

高雄高工表示，土居信數今年6月曾到訪高雄市，對高雄高工建築科、機械科、電腦機械製圖科、資訊科、電機科與電子科等印象深刻；當時就邀請高雄高工師生能回訪日本，並參加該校年度盛典「明石祭」，進一步建立兩校更深層的學習交流與管道，增進兩校專業合作與夥伴關係。

參訪團學生楊喬雅說，參與「明石祭」時感受到日本學生的熱情，每個攤位都有人一直舉牌子到處宣傳，也有很多人會裝扮，並且許多小遊戲，這些都是在雄工沒看過的。

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學生藍劭澤說，在「明石祭」看到日本學生們用力為自己的攤位叫賣，在教學樓內有各科系、社團的展覽，或是各班級製作的鬼屋、遊戲，有個班級甚至自製了一款戀愛遊戲，都令大家印象深刻。

此次高雄高工赴日教育旅行活動，學生除參與「明石祭」校慶活動外，更至早稻田大學附屬攝陵高校班級交流學習，彼此介紹台灣、高雄與校園文化，同時也參訪甲子園棒球歷史博物館。（編輯：謝雅竹）1131204