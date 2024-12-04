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嘉市國際管樂節4場室內演出 12/11起免費索票

2024/12/4 14:18（12/4 14:31 更新）
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2024嘉義市國際管樂節20日起登場，室內音樂會4場免費場次，特別與日、法大師合作演出，自11日起開放免費索票。圖為2023年參演的音樂團體。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月4日
2024嘉義市國際管樂節20日起登場，室內音樂會4場免費場次，特別與日、法大師合作演出，自11日起開放免費索票。圖為2023年參演的音樂團體。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月4日
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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）2024嘉義市國際管樂節20日起登場，今年邀法、日等國際知名團隊與音樂家來台演出，其中室內音樂會4場免費場次，特別與日、法大師合作表演，自11日起開放免費索票。

嘉義市政府今天發布新聞稿，嘉義市國際管樂節今年邁入第32屆，室內音樂會自6日起售票，包括創立於1823年的法國「朗賽爾市立管樂團」；來自日本的超級新秀「濱松修學舍高校吹奏樂部」，已在日本各項吹奏樂比賽中嶄露頭角。

市府表示，第13度來台的日本靜岡大學今年有2場售票演出；以日本鄉村爵士風吹奏樂團聞名的「武生高校吹奏樂部」，也是日本北陸地區最優秀的吹奏樂隊；最後一場售票音樂會則由曾獲得2屆世界管樂大賽合奏金獎的「香港交響管樂團」壓軸演出。

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市府指出，今年管樂節室內音樂會有4場次免費，邀請來自日本、法國大師與台灣管樂團合作表演，包括嘉義市管樂團將與日本知名指揮家鈴木英史合作演出；今年管樂節閉幕音樂會演出團隊的國立嘉義大學管樂團，則邀請日本佐藤友紀共同演出，佐藤友紀曾任東京交響樂團的首席小號。

市府表示，管樂節室內音樂會國外團隊演出門票於6日起於兩廳院售票系統開賣；4場次免費索票，於11日起索票，這次索票將發放排隊民眾號碼牌，自上午8時40分起發放，民眾可至嘉義市文化局服務台索取音樂會門票，每人同場次限索2張。（編輯：李淑華）1131204

鈴木英史
嘉市國際管樂節12/20登場 12組國際團隊輪番上陣
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