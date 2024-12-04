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台南公布耶誕跨年第2波卡司 八三夭與玖壹壹入列

2024/12/4 18:27（12/4 18:36 更新）
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台南市政府推出耶誕跨年系列活動，將連辦3場大型演唱會，市長黃偉哲（中）4日宣布第2波演出名單，歡迎全國民眾到台南追星、吃美食。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月4日
台南市政府推出耶誕跨年系列活動，將連辦3場大型演唱會，市長黃偉哲（中）4日宣布第2波演出名單，歡迎全國民眾到台南追星、吃美食。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月4日
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）「2025台南好Young」耶誕跨年系列活動將連辦3場大型演唱會，今天由市長黃偉哲宣布第2波演出名單，新營場次有搖滾天團八三夭，跨年場次則有本土天團玖壹壹等卡司。

黃偉哲下午在永華市政中心舉行的活動宣傳記者會表示，「台南好Young」耶誕跨年活動已打出自己品牌，成為全國注目焦點之一；今天公布的許多卡司都是年輕族群、網友們敲碗結果，有金曲獎天后、在地本土天團，也有點閱率破5000萬傳唱度超高歌手。

黃偉哲表示，另外還有今年世界棒球12強的台灣英雄會與大家一起跨年，精彩度與吸睛度都是全國數一數二；接下來還有最後一波卡司要公布，請民眾耐心等待，「到台南跨年，就對了」。

黃偉哲說，今年台南市耶誕跨年系列活動，一樣有多國高人氣卡司表演，歡迎全國民眾到台南追星、吃美食，順便到各景點逛逛，享受台南真滋味。

台南市政府提供資料指出，今天公布的第2波歌手名單，新營場次有搖滾天團八三夭、超人氣創作歌手高爾宣OSN、實力唱將陳忻玥、新生代R&B歌手王ADEN、饒舌歌手PIZZALI等。

市府指出，壓軸跨年場次則有本土天團玖壹壹、三金加持的歌手曾沛慈、金曲歌后孫盛希、超人氣男團FEniX、AcQUA源少年，還有來自日本女子團體@onefive。（編輯：陳仁華）1131204

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