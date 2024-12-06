網紅帶新加坡團深度遊彰化 推穆斯林旅遊

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）彰化縣政府與新加坡旅行社合作推廣彰化遊程，今天由日籍穆斯林友善網紅Navito Halal帶新加坡旅行團到彰化深度旅遊，縣長王惠美前往歡迎，期待拓展國際觀光商機。

彰化縣政府8月與縣內旅遊產業協會到新加坡，參加2024年新加坡秋季旅展，並與當地旅行社合作推展彰化遊程。網紅今天帶36名新加坡旅行團員至彰化進行2天2夜旅遊，王惠美特別到彰化扇形車庫表達歡迎，同時致贈紀念品。

王惠美透過新聞稿表示，藉由這次穆斯林友善網紅與國際旅行團深度參訪，不僅能將彰化古蹟、文化、美食與生態推廣至全球，期待吸引更多穆斯林遊客來訪，為彰化旅遊注入國際能量，開拓觀光商機。

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縣府指出，近年為拓展穆斯林友善旅遊市場，推動業者取得穆斯林友善環境認證，並透過參展，首次與專營穆斯林旅遊的旅行社合作，這次以「網紅帶團」為主題，由Navito Halal帶領團員體驗鹿港老街、溪湖糖廠、扇形車庫、海牛採蚵等特色景點與活動。

縣府表示，彰化縣目前有掬翠拾煙、淘米樂蔬食園地、田中文旅、員林麗禧酒店等多家穆斯林友善餐廳和旅宿，多處觀光景點如台灣玻璃館、桂花巷藝術村等均有穆斯林友善設施。（編輯：謝雅竹）1131206