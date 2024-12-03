彰化台版必比登巡禮北市 蔣萬安王惠美共邀嚐鮮

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（中央社記者陳昱婷、實習記者蘇裕原台北3日電）「彰化行－美食文化巡禮」今天在台北開幕，彰化縣長王惠美行銷包括入選台版必比登「500碗」的彰化美食。台北市長蔣萬安說，他最愛的彰化美食是爌肉飯。

「彰化行－美食文化巡禮」展售會今天起至10日在遠東SOGO百貨台北忠孝館登場，王惠美致詞表示，此次展售會精選50個彰化品牌介紹給台北民眾，包含人氣伴手禮、排隊名店及入選台版必比登「500碗」的美食，例如阿章爌肉飯、新口味蛋黃酥、聰哥蛋黃酥、鹿港市場粉圓伯、玉香津包子等。

會中，蔣萬安指出，他最喜歡吃的彰化美食是爌肉飯，要油亮亮的、肥肉越多越好，但這次不只有爌肉飯，還有特色美食、陽傘及花布展出，甚至打造現場手作DIY體驗，讓民眾享用佳餚同時感受在地文化。

蔣萬安表示，台北市去年營業銷售額達到全國最高，展現台北蓬勃商機，期盼藉著這次彰化美食展，讓市民就近體驗彰化特色，並促進商圈繁榮發展。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，忠孝店是SOGO品牌中營業額最高的，這次用「彰化行－美食文化巡禮」展售會吸引人潮，明年台灣設計展將在彰化舉辦，再把人潮吸過去。（編輯：戴光育）1131203