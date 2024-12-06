捷克駐台代表拜會黃偉哲 盼在台南合辦文化活動

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（中央社記者張榮祥台南6日電）捷克經濟文化辦事處代表史坦格今天拜會台南市長黃偉哲，表達捷克希望明年在台南合辦文化交流活動；黃偉哲表示歡迎，也相信可增加雙方交流經驗。

台南市政府新聞稿指出，捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、副代表盧貝可娃（Martina Rubeskova）及捷克中心台北主任馬凱棠（Marketa Zahumenska）今天拜會黃偉哲，增進捷克和台南互動。

黃偉哲表示，台南是台灣第一座城市，2024年是台南400週年紀念；台南是文化古都，更是半導體產業鏈聚集地，台積電在歐洲投資據點離捷克僅2小時車程，期待未來和捷克在高科技領域的合作。

黃偉哲說，捷克汽車產業有非常優秀銷售佳績，文化上更有許多台南值得學習地方，他非常歡迎捷克和台南合作舉辦文化活動。

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史坦格表示，台南是捷克文化交流首選，他個人也非常喜愛台南，無法抗拒台南魅力。台南新舊融合一點也不違和，希望明年在台南舉辦文化交流活動。

市府表示，捷克中心台北（Czech Center Taipei）今年6月14日成立，屬捷克外交部附屬機構，隸屬於捷克經濟文化辦事處，主要負責文化外交，提升台灣人民對捷克的認識，促進藝術文化交流，加深雙邊互動。（編輯：孫承武）1131206