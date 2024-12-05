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黃偉哲赴柳丁產地上直播 40分鐘賣完28公噸

2024/12/5 17:56（12/5 18:06 更新）
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台南市長黃偉哲（中）5日受邀參與柳丁產地直播推廣銷售活動，透過與農民互動介紹台南嚴選柳丁，了解相關栽培技術及市場需求，並向消費者推薦在地出產的優質柳丁。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月5日
台南市長黃偉哲（中）5日受邀參與柳丁產地直播推廣銷售活動，透過與農民互動介紹台南嚴選柳丁，了解相關栽培技術及市場需求，並向消費者推薦在地出產的優質柳丁。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）知名農產品銷售平台東森農場上架台南柳丁，台南市長黃偉哲今天受邀參與產地直播推廣銷售，透過與農民互動介紹台南嚴選優質柳丁，創下備貨28公噸在40分鐘內完售佳績。

黃偉哲與直播節目主持人一起體驗柳丁採摘過程，並與農民深入交流，了解柳丁栽培技術及市場需求，向消費者推薦台南柳丁。

黃偉哲表示，支持本地農業是市府重要政策，透過直播販售方式，不僅能讓消費者享受到新鮮農產品，也能提升農民收入，促進地方經濟發展。東森購物歷年協助台南農產品行銷，線上購物已成為購買農特產品重要管道，將新鮮柳丁直接宅配到消費者家中。

台南市農業局代理局長陳仲杰指出，台南柳丁種植面積約1706公頃，今年果品質量均佳，手搖飲連鎖通路用量需求大，市場供不應求、產銷順暢。東森農場已連續多年指定台南柳丁上架平台銷售，此次選用台南東山及柳營交接處果園。

陳仲杰指出，出貨果園鄰近烏山頭水庫，水源水質良好，加上早晚溫差大，且山坡地種植，排水優良，因此果肉細、含水量低，吃起來酸中帶甜香氣濃郁。

陳仲杰表示，今天直播銷售寫下40分鐘內售完28公噸的佳績，顯示消費者對優質農產品需求，希望未來也能與更多通路合作推廣。（編輯：張雅淨）1131205

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