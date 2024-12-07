2025高市手繪年曆、水果月曆 13日開放索取

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市政府今天表示，2025高雄市手繪年曆與「港都繽果」水果月曆預計13日上午10時起，於高雄市政府四維與鳳山行政中心、38個區公所同步開放索取。

高市府今天發布新聞稿表示，高雄農產品躍上國際舞台，品牌化經營並持續拓銷通路；且一場場的演唱會與AI新創產業的聚落成形，讓高雄馳名國際，搭配便捷的捷運網絡，構成2025高雄市手繪年曆和「港都繽果」水果月曆創作元素。

高雄市長陳其邁期待透過清新耐看的色調和設計，分享高雄和世界連結與交流的喜悅，祝福大家新年財源廣進、好運通通「蛇」進門。

市府表示，2025高雄市手繪年曆採用環形構圖，以高雄火車站為中心、AI產業和演唱會為主軸，搭配高雄的輕軌以及海岸線，充滿濃濃的生活感。

此次手繪年曆由設計師吳秋敏操刀，本身也是高雄人，擅長畫人物造型，她期待從四面八方來旅行、定居、創業的旅客或遊子，來高雄「都能有高品質的體驗」。

年曆中的綠地及吹著海風看夕陽的小人物，呈現出高雄平凡卻珍貴的日常；場景中出現不同膚色的群眾、高雄熊和蜜柑站長等動物，則將高雄人多元豐富、和諧共處的幸福展露無遺。

「港都繽果」水果月曆以時令水果為主角，搭配產地風景，如小番茄搭配產地美濃景點「美濃湖」、香蕉搭配產地旗山「武德殿」等，市府表示，透過「港都繽果」水果月曆可一次蒐羅甜美又有魅力的高雄，也歡迎饕客隨著時序，至「高雄首選電商平台」選購水果。

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市府表示，高雄水果能見度持續提升，今年金煌芒果首次進軍紐西蘭，芭樂在北美、星馬、港澳的外銷量也大幅成長；此外「台日大港水果祭」，透過美味水果和世界交朋友，達到「水果外交」。

2025高雄市手繪年曆暨「港都繽果」水果月曆13日上午10時起於高雄市政府四維行政中心、鳳山行政中心及38個區公所同步開放索取，索完為止。電子檔也將同步在市府官網及新聞局網站。（編輯：謝雅竹）1131207