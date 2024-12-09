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台中環團示愛求婚台積電 盼2028無煤中火結連理

2024/12/9 12:43（12/9 13:31 更新）
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環保團體9日上午到台中市議會中庭廣場舉辦「公民今天示愛不示威」記者會，會中上演求婚台積電行動劇，期待與台積電2028無煤中火結連理。中央社記者郝雪卿攝 113年12月9日
環保團體9日上午到台中市議會中庭廣場舉辦「公民今天示愛不示威」記者會，會中上演求婚台積電行動劇，期待與台積電2028無煤中火結連理。中央社記者郝雪卿攝 113年12月9日
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）環保團體今天到台中市議會中庭廣場舉辦公民示愛不示威記者會，以行動劇求婚台積電，宣告希望和台積電2028無煤中火共結連理，並提出「三愛三不」能源轉型立場。

包括台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體，上午到台中市議會中庭廣場舉辦「公民今天示愛不示威」記者會，會中上演求婚台積電行動劇，期待與台積電2028無煤中火結連理。

環保團體表示，中部人「三愛台積電」，期許台積電信守全球承諾，邁向百分之百再生能源，也希望台積電自己的綠電自己發，並共同要求中火一期燃氣立即以氣換煤，汰除860萬噸中火用煤量。

環團也提出「三不原則」說，中科台積電擴廠完工運轉，中科台積電的全部用電將達台中市總用電量的38%，中部人要求台積電承諾，不吃燃煤黑電、不搶汰煤電力、不得罪中部人，讓台積電和中部人成了台電離間成功的一對怨偶。

環團並宣告15日將在台中市議會中庭廣場舉辦反空污抗暖化氣候集會，期待行政院長卓榮泰能南下聆聽民意，與中部民眾對話，也期待經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明、台中市長盧秀燕等中台灣縣市首長、跨黨派立委等到場，支持2028無煤中火。（編輯：李淑華）1131209

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