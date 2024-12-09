微型電動二輪車新制上路 新北警取締125件

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（中央社記者趙敏雅新北9日電）微型電動二輪車11月30日起須登記、領牌及投保才可上路。新北市交大今天發布新聞稿指出，新制上路已取締125件，將持續宣導及取締。

微型電動二輪車自11月30日凌晨0時起納管執法，未依規定領牌行駛，將依道路交通管理處罰條例規定，處以最高新台幣3600元罰鍰，並將車輛移置保管，若為未經型式審驗合格者，將沒入車輛。

根據新北市政府警察局交通警察大隊資料顯示，11月30日到12月5日止，共取締微型電動二輪車牌照違規125件，其中未依規定領用牌照行駛119件、使用偽造或變造牌照2件、使用他車牌照1件、未依規定領用牌照在道路停車2件、已領有牌照而未懸掛或不依指定位置懸掛1件；執法移置保管車輛119件、沒入6件。

新北交大表示，將持續對微型電動二輪車各項違規行為執法，呼籲尚未掛牌的車輛盡速到監理機關申請。

另外，騎乘微型電動二輪車須年滿14歲、戴合格安全帽、不可載人、超速、酒駕、毒駕，也不得擅自增減、變更電子控制裝置或原有規格。（編輯：戴光育）1131209