桃竹竹苗聯手防空品水質污染 跨縣市通報監測

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）桃竹竹苗區域治理平台今天提出，4縣市地域緊鄰每當發生火警常造成跨縣市空污，決議成立跨縣市通報平台，隨時監測並通報，也加入水污通報機制，共護地方空氣與水域品質。

桃竹竹苗區域治理平台今天在新竹市舉行，桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦等出席，會中討論跨縣市治理問題。

其中，新竹市消防局提案「加強因火警可能造成廣域空污案件通報機制」，主張因桃竹竹苗地域環境緊鄰，縣市居民頻繁來往為共同生活圈，若發生大型或廣域火災例如廢棄物、掩埋場等火警，火勢無法撲滅或造成長時間燃燒情形，影響空氣出現異味。

楊文科在會中指出，新豐掩埋場因垃圾暫置等問題，曾發生悶燒情形，空氣也受到影響有異味，會要求新竹縣環保局加強監測掩埋場並改善，避免發生火警。

鍾東錦表示，竹縣市與苗栗縣交界常飄惡臭，呼籲縣市環保局可聯合稽查三不管地帶，萬一有發生污染情形，各縣市政府單位可分別進行取締、處分等，守護地方環境。

張善政指出，日前桃園發生火警案件，造成與竹縣交界處出現空氣污染情形，除空氣問題外，也要連同納入解決水污染狀況，建立跨區橫向通報支援聯繫。

邱臣遠表示，要加強因火警可能造成廣域空污案件通報機制，並納入水污染的通報機制，要求各縣市消防局、環保局加強橫向聯繫。

新竹市政府行政處提供資料指出，桃竹竹苗區域治理平台成立至今已邁入第9年，累計提出56項合作議題，歷次合作議題已解列43案、持續列管2案。

行政處表示，今年新增議題有11案，包含跨縣市淨灘活動、災防演習交流、竹塹三態子守護季、客家八音匯演及今天舉辦的庇護工場聯合行銷活動，都已辦理完畢。

另外，在廣域空污案件通報、加強危駕與權利車偵查、圖書一證通推廣、原住民土地業務交流與國土區畫等議題，會持續合作推動，提升桃竹竹苗地區生活品質與永續發展。（編輯：戴光育）1131209