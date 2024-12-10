侯友宜主持治安會報：強化打詐 警偵辦要有同理心

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（中央社記者趙敏雅新北10日電）新北市長侯友宜今天主持12月治安會報時說，最近看到詐騙造成被害人自殺與家庭破碎，打詐力道要不斷強化，警察很辛苦，不過處理時要有同理心，站在被害者立場多想一想。

侯友宜上午在治安會報盤點各項工作施行成效時說，行政院公告將依托咪酯從三級毒品改列為二級毒品，新北警1月到11月已查獲835件、892人，查扣依托咪酯煙彈4162顆，破獲毒品分裝場37處，未來各局處針對各類新興毒品，需以更強的查緝力道、化學檢驗等應對。

侯友宜指出，實務上電子煙常與大麻、依托咪酯混合使用，要求市府相關單位規劃跨局處聯合稽查小組，就電子煙的供應源頭加強查處，同時強化各級學校反毒宣導，保護青少年身心健康。

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侯友宜進一步表示，不論是查緝毒品犯罪、打擊詐欺或掃蕩黑幫等，每一項都是淨化治安的工作重點，詐騙集團未因全國打詐而收斂，投資詐騙、假借公文書詐騙，甚至周杰倫演唱會也有詐騙，全民打詐已講了很多年，但仍做不夠，還要繼續努力，中央在源頭管制上更應加把勁。

侯友宜說，最近看到詐騙案造成家庭分裂、破碎，被害人一輩子積蓄被騙，讓人心痛，警察偵辦詐騙過程，要站在被害人立場多替他們想一想，同理心偵辦非常重要，一句話、一個動作、一個眼神，對被害者的關懷能增加辦案時的凝聚力，也可讓被害者心理得到更多安慰。（編輯：林恕暉）1131210