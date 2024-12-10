彰化添過節氣氛 13日點亮10公尺高耶誕樹主燈

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（中央社記者吳哲豪彰化縣10日電）歡慶耶誕節，彰化縣政府13日晚間將在彰化縣立美術館舉辦點燈活動，10公尺高耶誕樹主燈帶來歡樂氣氛，而八卦山卦山村14及15日也舉辦耶誕假期活動，邀民眾共度週末。

彰縣府今天發布新聞稿指出，13日晚間6時將在縣立美術館前廣場舉辦耶誕點燈活動，10公尺高的巨型耶誕樹主燈搭配絢爛燈飾，帶來歡慶氣氛，更安排知名動畫「粉紅豬小妹」家族氣偶，與大家一同歡慶繽紛耶誕節。

縣府指出，巨型耶誕樹主燈點燈後，將展出到明年2月16日，其餘燈飾展出到明年3月2日，邀請大朋友小朋友一起來拍照打卡。

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位在八卦山大佛風景區對面的卦山村，12月14日及15日也將舉辦耶誕假期活動，邀請街頭藝人表演以及弦樂四重奏，演奏耶誕主題樂曲，現場還有耶誕市集，提供熱紅酒、麻辣燙及咖啡等美食，讓民眾在耶誕氛圍中盡享受購物與美食的樂趣。

活動也為小朋友安排繪本故事時間，松鼠阿姨為孩子們講述溫馨的耶誕故事，讓孩子們在歡樂的故事中感受耶誕魔力。耶誕老公公也將現身，與大家趣味互動，送上溫暖的祝福，與大小朋友合影留念，讓活動充滿節日歡樂氣氛。（編輯：郭諭儒）1131210