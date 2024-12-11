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風災重創步道待修復 114年屏東奇幻大津停辦

2024/12/11 13:13
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣政府今年農曆年間首度舉辦高樹奇幻大津活動，吸引各地遊客夜探光影瀑布之美，因登山步道受到颱風重創待修復，基於安全考量，縣府宣布明年「奇幻大津」停辦1年。

縣府今天發布新聞稿表示，因颱風山陀兒與康芮接連侵襲，挾帶強風豪雨導致高樹鄉大津登山步道坍塌及落石情況頻繁，部分路段地基掏空、土石裸露，大津瀑布原本鋪設的觀景平台也因大水沖刷流失，增加登山步行及觀景風險。

高樹鄉公所目前著手修復工程，但考量風雨過後，沿路邊坡土石含水量高、土質鬆軟，且山區已損毀道路修復需要時間，除暫時避免登山活動外，屏東縣政府舉辦的奇幻大津活動也決定明年停辦1年。

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文化處表示，今年農曆年期間舉辦的奇幻大津活動結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，沉浸式奇幻饗宴，成功打響屏北文化觀光品牌，讓屏東在地人與遊客都重新認識大津，更為地方產業帶來商機。近期許多民眾開始安排明年年節出遊計畫，陸續有民眾熱切詢問奇幻大津活動時程。

縣府強調，基於安全考量及山林復育必要，活動將取消辦理，讓大自然休養生息，維繫良好自然生態與資源保護，增加更多永續發展共存機會。（編輯：李淑華）1131211

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