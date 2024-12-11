北市府：6至7樓建物 114年納入公安申報範圍

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市建管處今天表示，自明年起6至7樓的集合住宅大樓將正式納入公共安全申報範圍，已發函通知大樓的所有權人和使用人，提醒注意將生效的申報規定。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，北市8樓以上住宅自民國112年起納入公共安全申報範圍，此政策是要確保大樓有維護防火及避難設施和能有效運作，確保市民生命財產安全。

此外，自今年7月1日起，台北市政府對8樓以上建物的安全申報進行清查，要求所有建物的所有權人或使用人，需按期申報大樓防火避難設施的維護狀況。

建管處指出，8樓以上建物的申報率已近9成，反映民眾重視居住安全，特別是成立管理委員會的大樓，申報執行更完善，申報率達97%。

建管處表示，針對未完成申報的大樓，除持續發函、公告提醒建物所有權人儘速辦理申報，並同時委託專業團體主動進行現場初步檢查，盼喚起所有權人重視建物安全設施應符合規範。

為提升居家安全，建管處指出，自民國114年起6至7樓的建物將正式納入公共安全申報範圍，已發函通知大樓的所有權人和使用人，提醒將生效的申報規定，並將派員到場宣導及初檢，確保居戶瞭解並遵守規範。

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建管處長虞積學透過新聞資料說，許多火災意外的發生往往是因建物內的防火避難設施未能正常作用，常見的問題包含常閉式防火門未保持關閉或損壞，導致防火區劃失效，或走廊及樓梯間堆放雜物、影響逃生路線。

他指出，市民應積極配合公共安全申報，確保自身及家人的居住環境安全。建物公安檢查及申報資訊，可至建管處官方網站「建物公安申報」專區查詢。（編輯：張銘坤）1131211