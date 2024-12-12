峨眉鄉長王增忠因案停職 前竹縣機秘田昭容代理

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣峨眉鄉長王增忠因案停職，新竹縣長楊文科依法指派剛從新竹縣政府退休的機要秘書田昭容擔任代理鄉長。田昭容今天就職時表示，將協助推展峨眉鄉鄉務，發展地方。

王增忠、新竹縣前竹東鎮民代表會主席陳昌平涉嫌LED（發光二極體）路燈採購護航業者收回扣，新竹地方法院依違背職務收受賄賂罪判處陳昌平15年徒刑、王增忠12年徒刑，2人皆褫奪公權8年，犯罪所得共新台幣330萬元沒收，可上訴。

田昭容今天在新竹縣政府秘書長李安妤監誓、主計處長黃文琦監交下宣誓就職，田昭容致詞指出，將全力配合縣府政策，推展峨眉鄉鄉務，盼發展地方人文、教育、農業推展等各方面。

田昭容表示，現任的鄉代表及村鄰長均是推動地方事務的最佳幫手，未來也盼藉由合作，共同為地方努力，繼續往前行。

李安妤透過文字資料指出，田昭容各項公務歷練豐富，曾任國大代表，在新竹縣政府擔任過社會處長、文化局長、縣府機要秘書、縣府發言人等要職。（編輯：戴光育）1131212