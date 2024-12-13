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台中和牛餐廳販售逾期肉 中檢起訴日籍業者等4人

2024/12/13 12:12（12/13 12:31 更新）
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台中市和牛燒肉餐廳EMPEROR今年4月爆出販售逾期肉品，台中地檢署檢察官指揮調查局等到餐廳搜索。（檢方提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月13日
台中市和牛燒肉餐廳EMPEROR今年4月爆出販售逾期肉品，台中地檢署檢察官指揮調查局等到餐廳搜索。（檢方提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市和牛燒肉餐廳EMPEROR今年4月爆出販售逾期肉品，台中地檢署偵查，業者以每客新台幣2700元販售逾期肉品，29人受害，中檢今天表示，依加重詐欺等罪起訴日籍負責人等4人。

台中市頂級和牛燒肉餐廳EMPEROR，餐廳由日籍坂本兄弟經營，單人套餐要價近4000元，4月遭爆料使用過期食材，中市食安處查獲牛肉、豆瓣醬、味噌、冷麵等逾期食品，依照食安法開罰144萬、勒令停業並送台中地檢署偵辦。原業者在8月辦理停業，新承接的台灣團隊則和原團隊沒有關係。

台中地檢署日前偵結起訴今天透過新聞稿表示，天樂廣告公司日籍社長坂本拓也與其胞弟餐廳社長坂本斗志，僱用久保姓店長、山添姓總料理長。

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檢方調查發現，坂本斗志等人明知採購的肉品食材「神戶牛」已逾有效期限，仍標榜「台中日式燒肉店的最高峰」用語行銷，今年1至3月間將逾期肉品以原價每份2700元販售給29名不知情的消費者食用，犯罪所得7萬8300元，嚴重損害消費者健康及權益。

檢察官會同台中市食安處等多個單位，同步搜索、稽查，查扣餐廳的食材進貨單據、菜單、消售明細等資料。檢察官認為，坂本等人涉嫌以逾期肉品製成料理出售，犯罪態度不佳，依照加重詐欺、違反食安法等罪，起訴4人，建請從重量刑，並聲請沒收犯罪所得7萬8300元。（編輯：陳政偉）1131213

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