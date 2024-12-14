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彰化火化場擬設芳苑二林交界 數百民眾上街抗議

2024/12/14 16:01
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（中央社記者鄭維真彰化縣14日電）彰化縣政府擬於芳苑鄉、二林鎮交界設火化場，引發地方強烈反彈，今天有數百名民眾以車隊及徒步遊行表達抗議，要求縣府撤銷此案；縣府民政處表示近期將開說明會，加強溝通。

二林芳苑反火葬場自救會今天號召數百名民眾，在二林鎮上手舉「自己的家鄉自己救」、「二林、芳苑人怒吼，堅決反設火葬場」等旗幟，徒步抗議縣府公布的火化場選址，並將手搖旗、扇子綁在機車後照鏡上，以車隊遊行表達反對訴求。

彰化縣政府10月宣布擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號設置火化場，引起地方不滿並組成自救會，陸續發動多場抗議行動，包括到縣議會陳情、去縣政府及公所等地抗議。

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自救會長陳光輝接受媒體訪問時表示，二林空氣品質原本就不好，若設置火化場，空污問題更會逐漸累積，且這裡是農業特區，若產生有毒物質，農民該怎麼辦？二林鎮長蔡詩傑則說，目前選擇的地點不適合，希望縣府能重新考量。

民政處表示，縣府尊重自救會訴求，將於近期召開說明會並於10日前公告，希望能與自救會民眾面對面溝通，以科學數據釐清疑慮，並持理性及同理心態度，共同思考彰化百年有利的事及共創彰化美好未來。（編輯：郭諭儒）1131214

陳光輝
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蔡詩傑
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