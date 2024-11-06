彰化火化場選址惹民怨 千人赴府會抗議要求撤案

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（中央社記者鄭維真彰化縣6日電）彰化火化場將設在芳苑鄉與二林鎮交界，二林芳苑反火葬場自救會今天號召近千人到議會、縣府要求撤案，二林鎮長蔡詩傑、二林鎮代會主席許秀治等人也出面，表態反對在現址設場。

彰化縣政府擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地設置火化場，由於此處位於芳苑鄉、二林鎮交界，引發鄰近村里居民強烈反彈，組成自救會發動連署撤案。

縣府民政處等單位今天到彰化縣議會進行火化場開發計畫專案報告，縣長王惠美答詢表示，還是會秉持做對的事，做應該的事，對彰化縣未來有利的事情。自救會上午到議會集結拉布條、舉旗陳情，議長謝典林接下陳情書，並表示會向縣府反映；之後自救會再到縣府、芳苑鄉公所抗議。

蔡詩傑說，他的立場就是反對芳苑鄉火化場蓋在靠近二林鎮邊界，民眾對於生活品質、農業影響及水、空氣等污染都產生極大恐懼，請縣府一定要充分接納當地居民意見。

「撤案！」自救會長洪黎照表示，地方居民以為爭取到台76線延伸能帶動地方繁榮，沒想到是迎來殯葬車隊，二林原本就是空污重災區，與芳苑鄉都為農畜產業重地，也是雞蛋產地，居民擔心火化場排放戴奧辛、廢水、廢氣及噪音等均會衝擊當地產業與生活品質。

財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會執行長林玉嫦表示自己是首次參與抗議活動，基金會為讓弱勢朋友能有就業保障，奔波募款7年終於在今年9月動工興建方舟園區，卻突然公告要在鄰近不到1公里處蓋火化場，要身障者情何以堪。

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縣府民政處表示，生命園區是城市不可或缺公共設施，彰化縣每年有萬名往生者有火化需求，但縣內卻一直未能成功設置，縣府秉持負責任態度，希望打造1座全台最先進、現代、完善火化設施，並強化周邊設施，讓縣民治喪過程更有品質。

民政處說，以殯葬一元化為目標，篩選殯葬用地並透過「區域環境、基地條件、開發規模、地方民意」4大因子綜合評分而選定現址，縣府理解自救會相關訴求，近期將辦理說明會，屆時會針對各方所提疑慮充分說明及溝通。（編輯：郭諭儒）1131106