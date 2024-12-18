3人吃完身體不適 高雄某知名拉麵停業清消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄某知名拉麵爆出食安問題，一名屏東大學生16日晚間用餐後不斷腹瀉，高雄市衛生局表示，目前有3人用餐後不適，稽查後責令業者停業1天徹底清消。

衛生局今天透過新聞稿表示，16日、17日分別接獲醫院通報1名及2名民眾於1999反映，在15日及16日晚間用餐後不適。為避免風險擴大，衛生局依食安法，責令業者停業1天徹底清消，屆期未改善，將依食品衛生管理法規定，裁罰6萬元以上、2億以下罰鍰。

一名屏東大學學生在社群平台Dcard上發文表示，很愛吃高雄某知名拉麵，16日晚上再次到店裡用餐，吃完拉麵後沒有再吃其他東西，但17日清晨起肚子痛拉肚子，期間共拉了7次。

這名大學生表示，他本來沒想太多，但一上網查評論才發現不只自己拉肚子，他在文內也附上就醫單據，證明自己因腹瀉就診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局說明，已16日、17日派員前往，業者已投保產品責任險，衛生局並抽驗環境檢體3件、預計廚工及患者人體檢體檢驗6人，將等檢驗結果依法辦理。稽查發現，店家有包括未建立溫度紀錄表、員工無體檢、無洗手掛圖等缺失，已責令業者19日前改善完竣缺失。

衛生局呼籲，業者應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。（編輯：謝雅竹）1131218