高市某月子中心抱錯嬰兒親餵 當事人向業者求償

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄市鼓山區某月子中心發生餵奶抱錯嬰兒事件，高雄市衛生局表示，此月子中心是非合法立案產後護理機構，經了解因月子中心流程疏失抱錯嬰兒，當事人已向業者求償。

一名媽媽在11月時入住月子中心，在等待抱孩子餵奶時，等了許久都沒有抱到小孩，後來發現自己的孩子已經被別的產婦抱著餵奶。

衛生局表示，經了解此為月子中心流程疏失，消費者已向業者求償，這間月子中心非合法立案產後護理機構，僅能提供生活照顧，不能有護理人員或其他醫事人員執業登記，也不能提供專業護理或醫事相關照護。

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衛生局指出，經查民國111至113年間，稽查此月子中心共10次，其中查獲違反護理人員法裁罰3件。依違反護理人員法，處新台幣1萬5000元以上、15萬元以下罰鍰。

衛生局強調，為保護消費者健康，持續依消費者保護法針對月子中心執行不定期稽查，並輔導轉型產後護理機構，目前1家已核准開業，1家完成籌設申請，有4家正進行立案申請程序；也呼籲準爸媽應選擇合法立案的產後護理之家。（編輯：謝雅竹）1131218