加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹市公園維管中心揭牌 盼照護逾百座綠地展新貌

2024/12/18 19:45（12/18 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市政府成立「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心」，為隸屬工務處轄下的二級單位，18日舉行揭牌典禮。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月18日
新竹市政府成立「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心」，為隸屬工務處轄下的二級單位，18日舉行揭牌典禮。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）議員反映公園綠地草太長、常無人維護。竹市府表示，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心今天揭牌，主責公園及觀光區各項硬體設施，將對市內逾百座公園綠地展開檢視與維管。

民進黨竹市議員劉彥伶告訴中央社記者，近2年常接獲里長及民眾抱怨公園無人管理，雜草叢生、樹木未修，她與多名議員曾在議會質詢反映，市府終於成立專責單位，盼能系統性管理及維護轄內公園及觀光區，讓市容變好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新竹市政府今天發布新聞稿表示，市府日前進行組織業務調整，成立新竹市公園及觀光區設施維護管理中心，此中心為隸屬工務處轄下的二級單位，今天舉行揭牌典禮。

市府指出，此中心將主責公園及觀光區內各項硬體設施，包含遊戲場、公廁及植栽等修繕及維護工作，竹市目前擁有逾百座公園綠地，將展開全面檢視，並積極補充專業人力提升日常維護量能。（編輯：戴光育）1131218

曾有竹市議員反映公園綠地草太長、無人維護等，「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心」18日正式揭牌，主責公園及觀光區各項硬體設施，將對逾百座公園綠地展開檢視與維管。（劉彥伶提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月18日
曾有竹市議員反映公園綠地草太長、無人維護等，「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心」18日正式揭牌，主責公園及觀光區各項硬體設施，將對逾百座公園綠地展開檢視與維管。（劉彥伶提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月18日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：