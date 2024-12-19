基隆地王廟口大四美百貨連霸28年 每坪175萬元

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市地價評議委員會今天召開會議，評定通過明年公告土地現值，地王由位於廟口愛三路大四美百貨所在地奪冠，連續28年蟬聯地王，換算每坪約新台幣175萬元。

基隆市政府地政處發布新聞稿表示，大四美百貨所在地明年公告土地現值每平方公尺為52萬9113元，換算每坪約175萬元，較去年上漲1.16%。

地政處代理處長沈志欽指出，這次地價調整作業主要依據不動產市場變動趨勢，同時兼顧全市區段地價均衡性及合理性，地價作業調查期間為去年9月2日至今年9月1日。

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沈志欽說，在成交量方面，全市建物成交量7345棟，較去年增加981棟，增幅為15.4%，成交價同樣呈現上漲局面，商業區新成屋平均成交價格每坪約32萬元至34萬元，中古屋平均成交價格每坪約22萬元至24萬元，住宅區新成屋平均成交價格每坪約28萬元至30萬元，中古屋平均成交價格每坪約18萬元至20萬元。

沈志欽表示，基隆市地價評議委員會經綜合參考實價登錄交易情形、近2期都市地價指數連續上漲趨勢，評定通過明年公告土地現值，全市7個行政區皆上漲，公告土地現值平均漲幅為2.18%。（編輯：方沛清）1131219