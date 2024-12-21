加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新財劃法試算分配雙冠 北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍
首頁 / 地方

花蓮市列管危險路口 封路劃設左轉道改善

2024/12/21 17:03（12/21 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮市列管易肇事危險路口中山路、林森路口21日起封閉施工，進行路面重新刨鋪、重新劃設標線等，將增加左轉車道，預計22日完工通車。中央社記者張祈攝 113年12月21日
花蓮市列管易肇事危險路口中山路、林森路口21日起封閉施工，進行路面重新刨鋪、重新劃設標線等，將增加左轉車道，預計22日完工通車。中央社記者張祈攝 113年12月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮市列管易肇事危險路口中山路、林森路口今明2天封閉施工，將劃設左轉車道；國聯4路及國聯5路口23日起接續施工。花蓮縣府指出，連同已改善的2處路口，4處列管路口今年都會改善。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天指出，「中山路-林森路口」因沒有左轉車道，容易造成左轉跟直行車輛塞車及事故發生，被提報列為危險路口。經評估，林森路及中山路口現有路幅足夠，只要縮減路口旁停車格，就可增設左轉車道。

施工團隊今天封閉中山路及林森路口，進行路面重新刨鋪、重新劃設標線，增加左轉車道及左轉時相，鄧子榆說，預計明天就可完工通車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄧子榆說，另處危險路段為「國聯4路及國聯5路口」，因涉及道路占用問題，人行道無法串接，目前先以平面標線劃設，將行人庇護空間做出來，未來再處理國聯4路店家佔用問題，逐步改善。

另外，今年9月已改善的列管危險路口分別為重新劃設標線的花蓮市國聯1路跟國聯3路、施做行人庇護島的花蓮市化道路跟中美路。鄧子榆說，4處列管路口今年底都能全數改善。（編輯：孫承武）1131221

鄧子榆
花蓮震災紅單戶馥邑京華待拆 縣府爭取中央協助40組合屋安置地震災民 花縣府：紅十字會捐贈非陸方
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：