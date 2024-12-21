花蓮市列管危險路口 封路劃設左轉道改善

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮市列管易肇事危險路口中山路、林森路口今明2天封閉施工，將劃設左轉車道；國聯4路及國聯5路口23日起接續施工。花蓮縣府指出，連同已改善的2處路口，4處列管路口今年都會改善。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天指出，「中山路-林森路口」因沒有左轉車道，容易造成左轉跟直行車輛塞車及事故發生，被提報列為危險路口。經評估，林森路及中山路口現有路幅足夠，只要縮減路口旁停車格，就可增設左轉車道。

施工團隊今天封閉中山路及林森路口，進行路面重新刨鋪、重新劃設標線，增加左轉車道及左轉時相，鄧子榆說，預計明天就可完工通車。

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鄧子榆說，另處危險路段為「國聯4路及國聯5路口」，因涉及道路占用問題，人行道無法串接，目前先以平面標線劃設，將行人庇護空間做出來，未來再處理國聯4路店家佔用問題，逐步改善。

另外，今年9月已改善的列管危險路口分別為重新劃設標線的花蓮市國聯1路跟國聯3路、施做行人庇護島的花蓮市化道路跟中美路。鄧子榆說，4處列管路口今年底都能全數改善。（編輯：孫承武）1131221