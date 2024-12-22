雲林席開200桌嘗烏魚大餐 中央地方促銷拉抬買氣

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林區漁會今天舉辦「漁村特色漁產品產業行銷推廣」活動，席開200桌烏魚大餐，農業部政務次長黃昭欽和多名立委誇讚烏魚一身都是寶，且烏魚子品質佳，是民眾最佳選擇。

雲林區漁會今天在箔子寮漁港直銷中心廣場，舉辦「漁村特色漁產品產業行銷推廣」活動，農業部政務次長黃昭欽、國民黨立委張嘉郡、丁學忠和許宇甄等人出席，誇讚雲林區漁會所製作的烏魚子品質佳，是最好的購買選擇。

黃昭欽說，台灣養殖技術已非常成熟，烏魚子品質也相當好，冬至後，請大家多來享用烏魚子，還有烏魚的附屬產品膘、腱和烏魚殼等美食。

黃昭欽指出，目前漁業面臨水權與極端氣候等挑戰，中央已責成漁業署與水試所，針對極端氣候、病蟲害防治、水權、水質管理等面向，進行更精進的養殖輔導，精進漁民養殖技術，提升產業量能。

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雲林區漁會總幹事林傳育表示，雲林沿海養殖烏魚產量是全國之冠，且今年野生烏魚子捕獲量穩定，時值烏魚盛產季節，漁會為了讓在地烏魚子建立自己品牌，提高知名度，舉辦烏魚產業文化系列活動，希望藉由活動的推動，將在地高品質的烏魚子與國人分享。

林傳育強調，烏魚全身是寶，除經濟價值最高的烏魚子外，烏魚膘、腱也是珍饈，烏魚肉加以料理，又是另一道佳餚，魚鱗還可加工製成膠原蛋白。（編輯：謝雅竹）1131222