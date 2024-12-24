台中4隻警犬退役 找到歸宿迎接新生活

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市警察局4隻警犬在今天平安夜正式退役，市警局舉辦感恩歡送會，退役警犬都找到理想歸宿，大家祝福牠們未來能安穩健康。

服務近7年的警犬TINY、CANDY、PINKY和BOBBY今天正式退役，台中市警察局在這特別的日子舉辦退役感恩歡送會，為牠們盡忠職守的警犬生涯畫下完美句點，並迎來新生活。

「退休前，牠是我的工作夥伴；退休後，牠是我的家人，一輩子的牽掛。」TINY和BOBBY的領犬員感性說「牠的後半生，我會用全部的愛和陪伴來守護。」這份跨越職責的深厚情誼，不僅令人動容，更讓人感受到人與動物間的羈絆。

來自苗栗的齊女士成為了CANDY的新主人，家中有約700坪寬敞綠地草皮相伴，居住於獨立小木屋中，今後還有3隻狗狗夥伴和1隻貓咪玩伴作陪，預期CANDY的退休生活宛如度假般愜意。

至於PINKY則投入了蔡小姐一家的懷抱。住在台中市的蔡小姐一家4口，不僅居住環境寵物友善，更擁有豐富的養狗經驗。住家附近草皮綠地相伴左右，且全家人都對狗狗疼愛，讓PINKY找到了一個充滿愛的歸宿。

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台中市警犬隊表示，工作犬與家犬有別，平日辛苦訓練，出勤也面臨高壓環境，因此希望牠們在退役後，都能獲得妥善的照護環境，安穩健康地度過餘生。

警犬隊指出，在正式退役前，還為4隻警犬進行了健康檢查，確認牠們健康狀況良好。篩選領養家庭時，特別注重家庭環境、陪伴時間及經濟條件等因素，經公告後，收到近百份書面申請，以及眾多來電和私訊詢問，終於為這些功臣找到最合適的新家。（編輯：郭諭儒）1131224