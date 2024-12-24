竹縣府攜手百貨業推心願卡 助弱勢兒少圓夢

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣政府今天表示，透過啟動心願卡活動助弱勢兒少圓夢，獲遠百竹北店響應，協助募集孩子心願小禮物，將在耶誕節前捐贈給竹縣弱勢兒少，傳遞社會的溫暖與愛。

新竹縣政府今天透過文字指出，竹縣目前設有竹北、竹東、新湖、橫山及新埔等5處社會福利服務中心，由專業社工提供服務。社工在服務弱勢家庭時發現，因孩子受限家庭環境，鮮少收到耶誕節禮物。

竹縣府表示，此次藉由啟動心願卡活動，讓弱勢兒少能圓夢，獲遠百竹北店支持與響應，成功募集小禮物，盼在耶誕節送上溫暖。

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遠百竹北店長徐為興今天接受媒體訪問時指出，每一張心願卡都寫著孩子簡單卻其難以實現的夢想，例如有孩子是因母親生病難接送，因此想要1輛腳踏車可自行騎單車上學；還有孩子因身體狀況不佳，盼在出院後可有新的書包與水壺。

徐為興說，遠百竹北店已連續3年響應心願卡活動，幫助超過300名弱勢童，每年都是在民眾認購心願卡後，實際協助孩子所需物品，讓孩子圓夢，也讓愛能深入竹縣。（編輯：戴光育）1131224