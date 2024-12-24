2024全國啦啦隊錦標賽 竹市中華大學奪8獎項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市中華大學競技啦啦隊參加「2024全國啦啦隊錦標賽」，除獲大專團體混合賽亞軍，也在指定動作公開組、大專四人公開組、大專雙人公開組等類別奪下好成績，共計囊括8獎項。

全國啦啦隊錦標賽日前在台北市立大學天母校區舉行，中華大學今天發布新聞稿表示，該校30名選手中，有12人為國手身分。

中華大學指出，此次比賽結果除了獲得「大專團體混合公開賽」亞軍，隊員們也分別在指定動作公開組、大專四人公開組、大專雙人公開組及爵士個人公開組類別，順利抱回1冠軍、1亞軍、1季軍、2殿軍，以及2個第5名，共計8個獎項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新聞稿中，中華大學啦啦隊教練王柏達表示，12名國手每天帶領學弟妹苦練，首次參加全國賽的大學一年級新生在小組競賽中嶄露頭角，從全國19個參賽隊伍中脫穎而出，拿下不俗成績。

中華大學校長劉維琪表示，該校競技啦啦隊今年9月在亞錦賽中勇奪冠軍，在國內外連年獲獎的優異表現有目共睹，近13年已培育出約30名國家級選手，為國、為校、為自己爭光。（編輯：張銘坤）1131224