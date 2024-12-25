昇恒昌基金會耶誕送暖 獎助學金激勵學子追夢

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）財團法人昇恒昌基金會在耶誕節前夕，於高雄國際航空站頒發獎學金給鄰近航站的3所國小表現優良及清寒學生共132人，並帶孩子參觀機場看飛機，鼓勵勇敢追夢。

昇恒昌基金會發布新聞稿表示，24日在高雄國際航空站舉辦獎學金頒發典禮，也帶著學童參觀機場、手作耶誕提燈，提前在耶誕節前夕向學童報佳音。

昇恒昌基金會是由昇恆昌免稅商店盈餘所成立，基金會自2009年起，敦親睦鄰獎助鄰近高雄國際航空站的小港區華山、坪頂國小及旗津區中洲國小具有優良表現或受特殊教育關懷的家境弱勢學童。

昇恒昌基金會表示，6年來已累積頒發約600萬元、超過2000人次受惠，此外也提供3所學校每年5萬元急難救助金；今年共132名國小學子受惠，每人獲頒2500元獎助學金。盼藉此拋磚引玉，集結更多社會力量為學子注入更多教育資源。

基金會表示，就讀華山國小五年級的小新，因父親照顧重度中風的母親無法工作，全家僅仰賴阿姨一人工作維生，只能住在教會的房子，儘管生活艱難，小新仍努力向學，這次獲得獎學金給予他莫大鼓勵。

此外，就讀中洲國小二年級的小微，從小與外祖父母相依為命，面對生活種種挑戰仍保持堅韌，獲獎後她表示，這份肯定讓她更加堅信愛與努力的力量，將來也要回饋社會。

典禮前昇恒昌基金會安排學子參觀機場，讓孩子開闊視野，從不同角度探索世界，了解國際機場設施，難得進到機場參觀的受獎學童們，看到大飛機都相當興奮。

基金會表示，此次活動感謝高雄國際航空站大力支持，讓學童們得以進入機場參觀，高雄國際航空站主任傅耀南也親自到場與小朋友們互動，勉勵學子們並祝福耶誕快樂，場面相當溫馨。

坪頂國小校長馬惠祺表示，昇恒昌基金會多年來回饋社會，尤其在教育領域不遺餘力，學生獲得獎助學金不僅減輕家庭經濟負擔，也讓學生們在追夢路上不再孤單。

中洲國小校長洪婉茹也感謝昇恒昌基金會及昇恆昌免稅商店，儘管歷經疫情衝擊，仍不計盈虧持續不間斷的捐助獎學金，「讓孩子有機會打開眼界，更願意努力進取，成為更好的自己」。（編輯：謝雅竹）1131225