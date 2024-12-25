彰基將發年終獎金10億元 員工可領金額比112年多

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）年關將至，彰基醫療體系將發年終獎金10億元；彰基指出，去年總院年終獎金發3.2個月，今年因體系內分院員工數及績效不同，院方仍在計算中，但發放給員工的獎金應比去年多。

根據彰化基督教醫院網站資料，彰基醫院暨體系醫院員工有8800人、病床數超過3600床，除了屬醫學中心的彰基醫院外，還有6家地區醫院，架構完整的醫療網絡，服務涵蓋彰化、雲林、台中、南投等縣市。

媒體報導，彰基醫療體系將發出的年終獎金，金額總計約有新台幣10億元，其中總院年終獎金發3.3個月，員林基督教醫院與鹿港基督教醫院分別達2.8個月。

身兼彰基醫院發言人的彰基醫院院務秘書林晏任今天接受中央社記者電訪時說，彰基體系發放的年終獎金總額確實為10億元，不過各院員工可領到的年終還在計算中。

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林晏任解釋，由於體系內有6家地區醫院，且分布在彰化、南投及雲林等縣市，醫院員工數不同，績效也不一樣，院方正在進行精算，讓各院員工領到的年終獎金不會相差太多，不過因董事長兵政隆曾在院慶園遊會公開宣示，「不會讓大家失望」，員工領到的獎金應不會比去年少。

彰基醫療體系將發放年終獎金10億元，彰化秀傳醫院則說，去年年終獎金為1個半月至2個月全薪，今年年終獎金仍未定案。（編輯：謝雅竹）1131225