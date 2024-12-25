竹市推就近入學 東區多里調為新科國中單一學區

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市政府表示，竹市東區新莊、仙水、關新、關東里等部分區域原為光武國中、新科國中共同學區，經「學區劃分及調整審議委員會」決議，115學年起調整為新科國中單一學區。

新竹市政府教育處今天發布新聞稿表示，學區重劃是複雜且具挑戰性工作，雖難以滿足所有人期待，但透過公聽會、座談會等邀請各校研商，並成立學區劃分及調整審議委員會，制定客觀指標以凝聚共識。

教育處指出，經委託國立清華大學團隊研究，結合實地踏勘和科學數據分析，提出貼近生活圈且符合市民需求的客觀學區規劃，後續將持續觀察學齡人口與校舍容量，滾動檢討與調整。

其中東區學區劃分，教育處表示，包括新莊里6鄰，仙水里6、11、20鄰，關新里1至3鄰，關東里8、13至16、19、20鄰，原先為光武國中、新科國中共同學區，經實地踏勘確認離新科國中較近，115學年度調整為新科國中單一學區。

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此外，南勢里7、10至20鄰原為虎林國中、成德高中國中部共同學區，經勘查確認南勢里10鄰與虎林、竹光國中相近，決議115學年度調整為成德高中國中部、虎林、竹光國中共同學區；南勢里7、11至20鄰維持虎林國中、成德高中國中部共同學區。

新聞稿中，新科國中校長林燕玲表示，新科國中長期僅金山里為單一學區，其餘皆為與光武國中的共同學區，此次學區重劃不僅讓學生就近入學，也精準預估學生人數，相信也有助於緩解交通壅塞。（編輯：方沛清）1131225